Олимпийский чемпион Кожевников: судьи в конце помогли Канаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает AllHockey.
По его словам, в концовке третьего периода арбитры встречи начали помогать североамериканцам.
«Наших парней упрекнуть не в чем. В самом конце судьи уже в открытую помогали Канаде, потому что испугались их. В одном эпизоде клюшку задержали, в другом шайба вылетела.
Такие обидные игры, безусловно, случаются. Надо похвалить ребят за самоотдачу и несгибаемый характер», — сказал Кожевников.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался по поводу неоднозначных судейских решений в финале чемпионата мира среди игроков до 20 лет.