Олимпийский чемпион Кожевников: судьи в конце помогли Канаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/425/8109425/upload-RIAN_02802144.HR.ru-pic905-895x505-27577.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает AllHockey.

По его словам, в концовке третьего периода арбитры встречи начали помогать североамериканцам.

«Наших парней упрекнуть не в чем. В самом конце судьи уже в открытую помогали Канаде, потому что испугались их. В одном эпизоде клюшку задержали, в другом шайба вылетела.

Такие обидные игры, безусловно, случаются. Надо похвалить ребят за самоотдачу и несгибаемый характер», — сказал Кожевников.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался по поводу неоднозначных судейских решений в финале чемпионата мира среди игроков до 20 лет.