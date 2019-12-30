Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает «Чеммпионат.com».

Напомним, что форвард подвергся оскорблениям во время матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на выезде с Сан-Марино и завершилась победой отечественных футболистов со счетом 5:0.

По словам наставника сине-бело-голубых, его огорчила данная ситуация, так как форма, в которой болельщики преподнесли свое недовольство, по мнений специалиста, недопустима.

«Да, Артем профессионал и не обращает на это внимания. Так как прекрасно понимает, что доказать что-то он может на футбольном поле. Конечно он, как и все люди, как и все спортсмены, раним, но удар приходится держать», — заявил Семак.

Ранее Семак высказался о возвращении Александра Кокорина.