Работники «Барселоны» хотят прихода в команду Клоппа

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Большинство работников «Барселоны» хочет видеть на посту главного тренера команды Юргена Клоппа, ныне возглавляющего «Ливерпуль». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно опросу, проведенному изданием, вторым по популярности выбором сотрудников каталонского клуба стал наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. При этом отмечается, что в стане сине-гранатовых продолжает расти недовольство работой нынешнего рулевого команды Эрнесто Вальверде.

Контракт Вальверде с «Барселоной» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Артуро Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных.