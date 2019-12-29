Сборная России приняла извинения Канады за неуважение к гимну
Сборная России приняла извинение команды Канады за то, что капитан Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна, сообщает ТАСС.
Российские хоккеисты в ответ на этот жест отказались пожимать канадцу руку. Позднее сборная Канады официально принесла свои изменения за этот акт неуважения.
О том, что российская сторона приняла эти извинения, сообщил главный тренер сборной Игорь Ларионов.
«Это молодежь. Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Канада извинилась за поведение своего капитана во время исполнения гимна России.