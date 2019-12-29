СМИ: Роналду вернется в «Реал»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в следующем году может вернуться в мадридский «Реал», сообщает GOL.
По информации издания, президент «сливочных» Флорентино Перес лично встречался с португальцем и уговорил того снова стать частью клуба. Отмечается, что «Реал» намерен предпринять попытку приобрести португальца уже в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне 34-летний Роналду забил десять мячей и сделал одну голевую передачу в 14 матчах чемпионата Италии по футболу. За «Реал» он выступал с 2009 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать актером.