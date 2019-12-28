Следующим соперником Александра Емельяненко будет не Кадыров
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против Магомеда Исмаилова, сообщает ТАСС.
Поединок пройдет в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, который состоится 3 апреля в Москве.
«Емельяненко и Исмаилов проведут бой 3 апреля на турнире в Москве», — заявили в пресс-службе организации.
29 ноября Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым по правилам бокса. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья в карьере MMA. Рекорд Исмаилова состоит из 13 побед, трех поражений и одной ничьей.
Ранее Емельяненко принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.