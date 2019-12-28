Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

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Хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль подал в суд на свою команду. Об этом сообщает Abc.es.

Как утверждает источник, чилийский футболист обвиняет «Барсу» в том, что она нет выплатила ему премиальных в размере €2,4 млн, которые прописаны в его контракте. Сообщается, что в договоре игрока есть пункт, в соответствии с которым сине-гранатовые обязаны выплатить премиальные, если он примет участие в 60 процентах встреч прошлого сезона.

Стоит отметить, что боссы «Барселоны» уверяют, что Видаль получил бы сумму, если бы провел на поле этих встреч не менее 45 минут. Полузащитник же в основном выходил на замену. Адвокаты Видаля уверены, что клуб все таки обязан выплатить 50 процентов заявленной суммы.

Ранее капитан каталонской команды Лионель Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов.