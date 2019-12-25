Хабиб назвал страну, которую считает своей родиной после России

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Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал гостем на турнире по смешанным единоборствам GFC 23 в Алма-Ате. По время своего выступления боец поделился впечатлениями о Казахстане, назвав эту страной «второй родиной» после России. Данное мнение Нурмагомедов объяснил близостью казахстанского и кавказского народов.

«У нас как в Дагестане, так и на всем Кавказе Казахстан занимает особое место. Для меня, для нашего народа Казахстан — вторая родина. История знает немало случаев, когда кого-то из Казахстана высылали на Кавказ и наоборот. Казахстанцы всегда принимали нас как своих братьев, всегда поддерживали нас. Мы это помним, знаем и ценим», — цитирует Нурмагомедова Sputnik Казахстан.

Кроме того, российский боец поблагодарил организаторов турнира, «вложивших много сил и средств».

Ранее Хабиб снова выдвинул условия реванша с ирландцем Конором Макгрегором.