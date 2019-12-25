В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Несогласие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) вызвало реакцию Международного олимпийского комитета (МОК).
Как сообщает РИА «Новости», в комитете не знают, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу.
«Процедура обрабатывается в WADA. Мы же направляем вас в WADA с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнется лишь после исчерпания всех средств правовой защиты. Информации, когда это произойдет, нет», — отмечается в заявлении МОК.
Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.