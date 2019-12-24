В РУСАДА единогласно приняли рекомендацию о несогласии с санкциями WADA

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Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) единогласно приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении отечественного спорта.

Как информирует ТАСС, незадолго до этого исполнительный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA.

Президент ОКР Станислав Поздняков тогда заявил, что набсовет — это независимый орган, а принимающие решение в его составе люди — уважаемы и компетентны.

Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Ранее Лукашенко высказался о санкциях WADA по отношению к России.