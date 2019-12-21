Netflix создаст сериал про фанатов «Наполи»

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Американская компания стримингового мультимедиа, также создающая свои фильмы и сериалы, Netflix анонсировала выход нового продукта.

В официальном Twitter-аккаунте компании говорится, что новый сериал будет посвящен фанатам итальянского «Наполи». Картина будет называться «Ультрас». Ее премьера состоится уже в 2020 году. Режиссером сериала выступил Франческо Леттьери.

Напомним, что команда из Неаполя существует с 1926 года. За все время ее существования «адзурри» дважды выигрывали чемпионат Италии и 18 раз входили в первую тройку национального первенства. Также на счету «Наполи» пять Кубков и два Суперкубка страны. Один раз неаполитанцы выиграли Серию B и Серию C, второй и третий по силе дивизионы Италии соответственно.

После 16 туров нынешнего розыгрыша Серии А «Наполи», набрав 21 очко, занимает девятую строчку в турнирной таблице.

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