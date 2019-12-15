Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на программу «Инсайдеры».

По его словам, отношение как к личности в Нидерландах было великолепным.

«Меня просто обожали! Один из болельщиков даже интересовался: «Не Путин ли прислал вас моя того, чтобы улучшить мнение о русских в Европе?» Это очень льстило. Я не слышал в свой адрес ни одного оскорбления», — сказал 48-летний специалист.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный «Спартак».