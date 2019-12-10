Юрист: РУСАДА нужно как можно быстрее обратиться в CAS

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону России, передает RT.

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

По мнению эксперта, отечественной организации стоит как можно скорее обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как стране необходимо высказать несогласие принятым решением. Таким образом, Пацев рекомендует запустить процедуру рассмотрения инцидента в суде, что поставит, по его мнению, точку в этой истории

«Терять время в данном случае преступно, поскольку до Олимпийских игр в Токио остается не так много времени», — добавил юрист.

Ранее фигуристка Аделина Сотникова назвала санкции WADA нападением на Россию.