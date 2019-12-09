Отстранение России может быть распространено на Игры-2024

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что санкции в отношении России могут не вступить в силу до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

«Если решение будет принято после Игр-2020, то оно будет распространено на Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в Париже», — цитирует Тейлора ТАСС.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Апелляция на решение исполкома WADA может быть подана в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что у России есть шанс обжаловать решение WADA.