Косторная прокомментировала победу в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в финале Гран-при, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Спортсменка, которая занимается в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, выиграла и короткую, и произвольную программы, тем самым обеспечив себе победу по сумме двух прокатов.

«Во-первых, я очень рада, что у меня получилось все, что было запланировано.Наверное, без разницы, какое место ты занимаешь после короткой программы. Просто идешь и делаешь то, что должен», — заявила она.

Стоит отметить, что в финале Косторная установила два мировых рекорда — в коротком выступлении (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов.