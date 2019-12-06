Ученица Тутберидзе выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла финал юниорского Гран-при.
Ученица российского тренера Этери Тутберидзе получила по сумме двух программ 207,47 балла. Второе место заняла американка Алиса Лью (204,65). Третьей стала еще одна представительница России Дарья Усачева (200,37).
Россиянки Ксения Синицына (195,57) и Виктория Васильева (184,37) заняли пятое и шестое места соответственно.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, занимают третье место после ритм-танца в финале юниорского Гран-при, который проходит в Турине.