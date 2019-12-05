Московский «Спартак» опубликовал заявление о задержанных фанатах
Московский «Спартак» опубликовал заявление о задержанных в Санкт-Петербурге фанатах, которые по сей день находятся под арестом.
Клуб назвал массовые задержания беспочвенными и призвал компетентные органы разобраться в сложившейся ситуации.
«Поддержка своей собственной команды — не преступление!» — говорится в заявлении.
Полное видео можно посмотреть в Twitter.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака».
�� «Народная команда». Санкт-Петербург— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 декабря 2019 г.
Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz