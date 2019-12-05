Московский «Спартак» опубликовал заявление о задержанных фанатах

Московский «Спартак» опубликовал заявление о задержанных в Санкт-Петербурге фанатах, которые по сей день находятся под арестом.

Клуб назвал массовые задержания беспочвенными и призвал компетентные органы разобраться в сложившейся ситуации.

«Поддержка своей собственной команды — не преступление!» — говорится в заявлении.

Полное видео можно посмотреть в Twitter.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака».