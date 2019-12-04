«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».

2 декабря 30 болельщиков столичного клуба были оштрафованы за совершение административных правонарушений, еще трое получили по 15 суток ареста.

В «Спартаке» выразили обеспокоенность многочисленными задержаниями. В частности, клуб следил за ситуацией с заводящим фанатской трибуны «красно-белых» Валерия Бевза, которого дважды доставляли в отделения петербургской полиции.

В сообщении отмечается, что клуб окажет юридическую помощь фанату, которому Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, а также оштрафовал на 5 тыс. рублей.

«Мы будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в Telegram.

Ранее сообщалось, что «Спартак» наказан за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.