Ученица Тутберидзе идеально исполнила произвольную программу в Турине

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева не допустила падений на первой официальной тренировке в Турине при подготовке к выступлению в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Спортсменка показала свою произвольную программу под «Je suis malade» в исполнении Lara Fabian.

Девушка исполнила двойной аксель, тройной лутц + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп и тройной флип.

Юниорки покажут свою короткую программу 5 декабря в 19.50 по московскому времени.

Ранее была объявлена сумма призовых за выступление на Гран-при.