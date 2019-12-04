Бывший нападающий Буре высказался о матче Россия — Финляндия

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и сборной России Павел Буре высказался перед российским этапом Евротура, который пройдет с 12 по 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

По его словам, команде Алексея Кудашова будет настроена только на победу.

«В состав сборной на Кубок Первого канала действительно вызвали всех сильнейших игроков из тех, кто был доступен. Это логично, ведь на домашнем турнире надо выступить достойно, здесь не до экспериментов. Тем более, что один матч снова пройдет при 70-тысячной аудитории.

Уверен, что ажиотаж будет таким же, что и на матче в прошлом году, а, может быть, даже и больше, так как в прошлом сезоне всем зрителям понравился этот шикарный вынесенный матч», — сказал Буре.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями перед Кубком Первого канала.