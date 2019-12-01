На фанатском секторе «Спартака» в Петербурге включили глушилки

У гостевого сектора стадиона «Газпром Арена», где в настоящий момент встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», заработала система шумоподавления. Об этом сообщает Sports.ru co cсылкой на Telegram-канал «Выездные заметки».

По информации источника, таким образом сине-бело-голубые пытаются не допустить попадания в телевизионную трансляцию нецензурных выражений в адрес Артема Дзюбы.

Видео можно посмотреть в Twitter.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак попросил уважительно относиться к 31-летнему форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе.