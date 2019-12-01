Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Победу в гонке на 7,5 километров одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты и 18 секунд.

Серебряная медаль в упорной борьбе досталась его брату, Тарьею Бе. Он отстал от своего соотечественника на 19 секунд и допустил промах на втором огневом рубеже.

Елисеев пришел к финишу с отставанием от лидера на 19,9 секунды. Российский биатлонист отстрелялся чисто и на стойке, и на лежке.



Ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, в норвежском Шушене прошла гонка преследования на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).