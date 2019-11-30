Определился третий соперник России на групповом этапе Евро-2020
Определился третий соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Сборная России сразится с национальной командой Финляндии.
Кроме финнов в группе с Россией оказались команды Бельгии и Дании.
Два матча национальная российская команда проведет в Санкт-Петербурге, а один в Копенгагене, где встретится с Данией.
Первый матч Россия сыграет с Бельгией, затем сыграет с Финляндией, а закроет групповой этап встречей с Данией.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Ранее сообщалось, что въезд россиян в страны Шенгена на ЧЕ-2020 может быть упрощен.