Определился третий соперник России на групповом этапе Евро-2020

Определился третий соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

Сборная России сразится с национальной командой Финляндии.

Кроме финнов в группе с Россией оказались команды Бельгии и Дании.

Два матча национальная российская команда проведет в Санкт-Петербурге, а один в Копенгагене, где встретится с Данией.

Первый матч Россия сыграет с Бельгией, затем сыграет с Финляндией, а закроет групповой этап встречей с Данией.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Ранее сообщалось, что въезд россиян в страны Шенгена на ЧЕ-2020 может быть упрощен.