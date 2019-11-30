Проигравший пауэрлифтер обнаружил у Емельяненко синдром рецидивиста

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший в первом раунде техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, высказался о своем противнике. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 38-летний спортсмен носит образ «одинокого героя».

«Люди почему-то воспринимают Сашу как отрицательного персонажа, но на самом деле он не такой. Он играет роль плохого человека, хотя на самом деле таковым не является. У него есть синдром рецидивиста, он — одинокий герой», — сказал Кокляев.

29 ноября Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Кокляев опроверг слухи о своем постановочном нокауте.