Кокляев об ударах в сторону Емельяненко: веник стрельнул пару раз

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший в первом раунде техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, поделился впечатлениями о прошедшем бое. Об этом сообщает Sport24.

По его словам он чувствовал, что 38-летний спортсмен находится не в лучшей форме.

«Удары у Александра крепкие, хорошие и сильные. Примерно такого я и ожидал. Что касается меня, то я рад, что сумел попасть по нему. Веник стрельнул пару раз, хотя Емельяненко говорил, что я не смогу ударить», — сказал Кокляев.

Ранее сообщалось, что Кокляев надеется на реванш с Александром Емельяненко по правилам MMA