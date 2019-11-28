Дзюба ответил злопыхателям: пусть лают и вякают

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба дал комментарий по поводу конфликта с болельщиками, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что в матче чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (0:5) фанаты громко выкрикивали ругательства в сторону форварда с трибун. Позже ситуация повторилась в матче 17-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» (0:0).

«Не понимаю, почему вы говорите, что у меня была непростая неделя. Я живу и радуюсь. Пусть кто-то там вякает или лает — я буду спокойно делать свое дело, отвечая на поле. Я нигде этого не комментирую, кто-то другой это все раздувает.

Мне не хочется ходить и доказывать каждому что-то. Время придет, тогда посмотрим», — поделился Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет войти в историю российского футбола.