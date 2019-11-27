Дзюба повторил рекорд Тихонова и Дзагоева по голам в Лиге чемпионов
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил восемь мячей в Лиге чемпионов.
Российский футболист в матче пятого тура группового этапа турнира отметился голом в ворота «Лиона» (2:0). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дзюба догнал Андрея Тихонова и Алана Дзагоева, лидирующих в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов. Для этого форварду сине-бело-голубых понадобилось 18 матчей.
Ранее сообщалось, что после пяти туров «Зенит» (семь очков) занимает второе место в турнирной таблице группы G.