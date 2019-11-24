Навка отреагировала на выступление Загитовой на этапе Гран-при в Саппоро

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о выступлении победительницы Игр лины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

По сумме двух программ россиянка набрала 217,99 балла и заняла третье место.

«Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Загитовой, нашей спящей красавицы!» — написала Навка в Instagram.

Бывшая спортсменка отметила, что фигуристка показала характер и силу воли. Навка также поздравила соотечественницу с лучшим результатом в сезоне.

Ранее японский фигурист Юдзуру Ханю и Загитова тепло поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии.