Навка отреагировала на выступление Загитовой на этапе Гран-при в Саппоро
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о выступлении победительницы Игр лины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
По сумме двух программ россиянка набрала 217,99 балла и заняла третье место.
«Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Загитовой, нашей спящей красавицы!» — написала Навка в Instagram.
Бывшая спортсменка отметила, что фигуристка показала характер и силу воли. Навка также поздравила соотечественницу с лучшим результатом в сезоне.
Ранее японский фигурист Юдзуру Ханю и Загитова тепло поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии.
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Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова @t.a.tarasova !!! ������ Потрясающий прокат настоящей Олимпийской чемпионки - Алины Загитовой @azagitova, нашей Спящей Красавицы!!!������ Характер и сила воли во всём!!! ����⬆️ Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так завороженно смотрит!!! ������ Так серьёзно наблюдает ��, кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! �� Ну это так, мысли вслух))) Время покажет. А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с её пока лучшим результатом в этом сезоне !!! ������ #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #АлинаЗагитова #СпящаяКрасавица #ЛегендаДвухКоролевств #сказканальду #мюзиклнальду #навкашоу