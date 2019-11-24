Гол Прохоркина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Аризоной»
«Аризона Койотс» переиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фил Кессел, Лоусон Круз и Кристиан Фишер. У хозяев шайбы забросили Анже Копитар и Николай Прохоркин.
«Аризона» одержала третью победу в последних четырех матчах НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Аризона Койотс» (Глендейл, США) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 — Кессел (Келлер, Степан) — 10:24 (5x4)
1:1 — Копитар (Даути, Кемпе) — 22:25 (5x4)
1:2 — Круз (Седерберг, Хиностроза) — 35:29
1:3 — Фишер — 57:50 (en)
2:3 — Прохоркин (Рой, Уокер) — 58:25 (6x5)