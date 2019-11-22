Появилось видео выступления Косторной на Гран-при Японии
Появилось видео выступления россиянки Алены Косторной на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Запись доступна на сайте Первого канала.
Напомним, что 16-летняя фигуристка установила мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу, опередив достижение Рики Кихиры.
Россиянка по итогам первого дня соревновании в Японии набрала 85,04 балла.
Ранее сообщалось, что Косторная выразила благодарность Этери Тутберидзе за совместную работу после успешного проката в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.