Появилось видео выступления Косторной на Гран-при Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/644/12825644/RIAN_6041795.HR-pic905-895x505-15729.jpg">

Появилось видео выступления россиянки Алены Косторной на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

Запись доступна на сайте Первого канала.

Напомним, что 16-летняя фигуристка установила мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу, опередив достижение Рики Кихиры.

Россиянка по итогам первого дня соревновании в Японии набрала 85,04 балла.

Ранее сообщалось, что Косторная выразила благодарность Этери Тутберидзе за совместную работу после успешного проката в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.