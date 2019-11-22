Появилось видео провального выступления Загитовой в японском Саппоро
Опубликовано видео провального выступления российской фигуристки Алины Загитовой в японском Саппоро.
Она не исполнила тройной риттбергер в каскаде с тройным тулупом и сорвала второй каскад.
Запись проката в короткой программе доступна на сайте Первого канала.
Напомним, что за данное выступление 17-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 66,84 балла. В протоколе после первого дня соревнований россиянка расположилась на четвертой позиции.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова допустила серьезные ошибки во время исполнения короткой программы на Гран-при Японии