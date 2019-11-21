Хабиб назвал лучшего бойца в истории MMA
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами в Ташкенте назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.
Россиянин отметил, что номером один в UFC является Жорж Сен-Пьер. Далее идут Джон Джонс и Деметриус Джонсон.
«Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
В последнем поединке россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел в Абу-Даби.
Ранее российский чемпион UFC рассказал о возможном месте проведения следующего поединка.