Хабиб назвал лучшего бойца в истории MMA

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами в Ташкенте назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.

Россиянин отметил, что номером один в UFC является Жорж Сен-Пьер. Далее идут Джон Джонс и Деметриус Джонсон.

«Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

В последнем поединке россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел в Абу-Даби.

Ранее российский чемпион UFC рассказал о возможном месте проведения следующего поединка.