«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский «Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
По информации издания, руководство сине-бело-голубых привлекли внимание успехи специалиста с национальной командой. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии со счетом 0:2. Также шведы успешно преодолели квалификацию Евро-2020.
«Зенит» после 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице. Действующим главным тренером клуба является Сергей Семак.
Ранее наставник «Зенита» назвал заслуженной победу команды над тульским «Арсеналом».