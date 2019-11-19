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Петербургский «Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.

По информации издания, руководство сине-бело-голубых привлекли внимание успехи специалиста с национальной командой. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии со счетом 0:2. Также шведы успешно преодолели квалификацию Евро-2020.

«Зенит» после 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице. Действующим главным тренером клуба является Сергей Семак.

Ранее наставник «Зенита» назвал заслуженной победу команды над тульским «Арсеналом».