Фанаты Трусовой раскритиковали Слуцкую за слова о фигуристке

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Болельщики российской фигуристки Александры Трусовой раскритиковали двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую за ее слова о спортсменке, передает Sport24.

После победы Трусовой на этапе Гран-при в Москве Слуцкая опубликовала пост в Instagram, где заявила, что не видит у фигуристки программы, а только набор элементов. Такие высказывания не понравились поклонникам спортсменки.

«С огромным уважением относился и отношусь к вашим заслугам в области фигурного катания, но, Ирина, складывается впечатление, что вам заплатили деньги за ваши высказывания в отношении Саши Трусовой. Вам не стыдно?» — написал один из фанатов Трусовой.

15-летняя фигуристка является воспитанницей именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Она владеет четверными прыжками.

Ранее Слуцкая заявила, что ей жаль олимпийских чемпионов, сидевших на пластиковых креслах на этапе Гран-при в Москве.