Фанаты Трусовой раскритиковали Слуцкую за слова о фигуристке
Болельщики российской фигуристки Александры Трусовой раскритиковали двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую за ее слова о спортсменке, передает Sport24.
После победы Трусовой на этапе Гран-при в Москве Слуцкая опубликовала пост в Instagram, где заявила, что не видит у фигуристки программы, а только набор элементов. Такие высказывания не понравились поклонникам спортсменки.
«С огромным уважением относился и отношусь к вашим заслугам в области фигурного катания, но, Ирина, складывается впечатление, что вам заплатили деньги за ваши высказывания в отношении Саши Трусовой. Вам не стыдно?» — написал один из фанатов Трусовой.
15-летняя фигуристка является воспитанницей именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Она владеет четверными прыжками.
Ранее Слуцкая заявила, что ей жаль олимпийских чемпионов, сидевших на пластиковых креслах на этапе Гран-при в Москве.