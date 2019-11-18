Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе

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Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, первостепенной задачей является изменение отношения людей к футболу.

«Нашу игру в какой-то степени можно отнести к искусству. Хотелось бы, чтобы зрители именно так воспринимали футбол. Приятно видеть на современных стадионах было больше семей. Мы движемся в правильном направлении, но не так быстро», — сказал Бабаев.

Также функционер заявил, что клубам необходимо уходить от государственного финансирования и стараться избегать скандалов.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.