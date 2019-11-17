Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
«Флорида Пантерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли. У гостей шайбы забросили Райан Строум, Артемий Панарин и Тони Деанджело.
Также Панарин отметился результативной передачей.
Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов переиграл «Бостон Брюинз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)