Джикия рассказал о штрафах в «Спартаке»

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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, какие штрафы существуют в системе московского клуба, передает РИА «Новости».

Он отметил, что разные провинности можно отдать вполне серьезный штраф. Однако сумма наказания не фиксирована, она высчитывается в процентах от зарплаты и может составить от 30 до 50 процентов.

«Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф», — заявил футболист.

«Спартак» после 16-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на шестом месте. В октябре команду возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско, который сменил уволенного Олега Кононова.

Ранее капитан «Спартака» Джикия сравнил Тедеско и Карреру.