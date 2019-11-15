Капитан «Спартака» Джикия сравнил Тедеско и Карреру

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сравнил главного тренера команды Доменико Тедеско с бывшим наставником клуба Массимо Каррерой.

Футболист отметил, что оба специалиста харизматичные люди, также у них итальянские корни.

«Особо не люблю сравнивать, но что-то похожее есть. Полностью поддерживаю тренерский штаб Тедеско. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведет себя во время игры, мне нравится как игроку», — цитирует Джикию РИА «Новости».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России. Тедеско был назначен на пост главного тренера в октябре 2019 года после отставки Олега Кононова.

Ранее Тедеско сравнил «Спартак» и мюнхенскую «Баварию».