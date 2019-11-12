В женской короткой программе могут появиться четверные прыжки

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что организация обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) в предложением включить четверные прыжки в короткую программу женского фигурного катания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что прыжки в четыре оборота в данный момент разрешены только в произвольных программах.

«Для внесения изменений в технические правила нужно направить все предложения до сентября. После этого остается лишь ожидать ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса, чем мы в данный момент и занимаемся», — поделился генеральный директор ISU Александр Коган.

Стоит отметить, что конгресс международного союза состоится не раньше лета 2020 года. Заседание будет проходить в Таиланде.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова призывает включить четверные прыжки в короткую программу.