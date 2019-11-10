UFC планирует провести в России два турнира в 2020 году
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что организация планирует провести два турнира в России в 2020 году.
Функционер отметил, что решения по городам еще нет, однако в организации считают, что турниры должны проходить не только в Москве или Санкт-Петербурге.
«В России в 2020 году пройдут два турнира, по городам решения еще нет. Одно мероприятие пройдет в большом городе, второе — в городе чуть поменьше», — цитирует Шоу РИА «Новости».
Турнир UFC Fight Night 163 прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сообщалось, что поединок россиянина Забита Магомедшарипова с американцем Келвином Каттаром признан лучшим боем турнира в Москве.