Руководитель «Локомотива» сделал заявление перед матчем с «Краснодаром»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков сделал заявление перед матчем с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщают «Известия».

Функционер прокомментировал поражение от «Ювентуса» и дал напутствие своим игрокам перед воскресной игрой.

«Против команды Маурицио Сарри мы сыграли просто здорово. Невероятно обидно было пропустить на последней минуте. В игре против «Краснодара» важно быть собранными на протяжении всех 90 минут; думаю, что игроки с этим справятся», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о прошедшем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом»