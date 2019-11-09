Руководитель «Локомотива» сделал заявление перед матчем с «Краснодаром»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков сделал заявление перед матчем с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщают «Известия».
Функционер прокомментировал поражение от «Ювентуса» и дал напутствие своим игрокам перед воскресной игрой.
«Против команды Маурицио Сарри мы сыграли просто здорово. Невероятно обидно было пропустить на последней минуте. В игре против «Краснодара» важно быть собранными на протяжении всех 90 минут; думаю, что игроки с этим справятся», — сказал Мещеряков.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о прошедшем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом»