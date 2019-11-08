Хабиб обратился к болельщикам перед турниром UFC в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/162/12761162/66eee7d7881b797f117650a6416ed1275d6fda33a7db1210745083-pic905-895x505-68734.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от общения с болельщиками на мероприятии перед турниром UFC Fight Night 163 в Москве, передает РИА «Новости».

«Спасибо всем, кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с фанатами, а СМИ просто наблюдали, я все видел, ребята», — написал боец в Instagram.

Пресс-конференция спортсмена прошла в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои.