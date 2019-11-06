Фанат «Локомотива» упал с трибуны и получил тяжелые травмы

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Один из болельщиков «Локомотива» во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» хотел прорваться на поле, передает «Чемпионат».

В итоге, фанат упал с трибуны и получил тяжелые травмы. О характере повреждения будет известно позже.

Что же касается самой встречи, то противостояние «Локомотив» — «Ювентус» завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива».