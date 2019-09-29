«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский «Спартак» отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
«Руководство «Спартака» приняло отставку Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.
Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице первенства страны. Последнюю победу в Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые одержали 25 августа.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года.