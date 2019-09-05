Рианчо обратился к Глушакову словами Иисуса

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова о нем.

«Иисус сказал: по делам их узнаете их! Когда меня нанял «Спартак», я старался работать, оставляя в стороне свои интересы, думал только о клубе. Я всегда говорил и говорю, что Денис хороший игрок. Я всего лишь пытался помирить Дениса и Массимо. Моим приоритетом всегда был «Спартак». Никто и ничто не влияли на мои решения ставить кого-то в состав. Все, кто знают меня, знают так же, по каким принципам я работаю.

Мне нечего сказать о Денисе. Со мной он всегда был уважительным, и я всегда относился к нему, как к любому другому игроку — для меня он был еще одним из группы. Никто никогда не использовал меня и не манипулировал мной. За свою совесть я спокоен, — приводит слова Рианчо Sport24.

Ранее Глушаков поделился мнением о том, что послужило причиной неудачных результатов в московском «Спартаке» в период, когда в клубе числились он, главный тренер Массимо Каррера, а также его ассистенты.