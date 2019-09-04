Хабибу необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье.

Официальная процедура взвешивания состоится 6 сентября. Вес спортсменов не должен превышать 70 кг.

«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг», — сообщили ТАСС в команде россиянина.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не испытывает проблем со сгонкой веса перед поединком против американца Дастина Порье.