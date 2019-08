Медведев повздорил с болельщиками на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США повздорил с болельщиками.

«Я хочу, чтобы вы все знали, что я победил из-за вас, из-за вашей энергии. Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», — цитирует теннисиста The Tennis Podcast в Twitter.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 22 минуты. На счету первой ракетки России 27 подач навылет, тогда как у Лопеса — 13 эйсов.

'The energy you are giving me (by booing) will be enough for my next 5 matches'



- Daniil Medvedevpic.twitter.com/MEgJyV8mBC

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) 31 августа 2019 г.