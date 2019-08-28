Нурмагомедов сравнил себя с голодным орлом перед UFC 242

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Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем бое с временным чемпионом промоушена Дастином Порье.

7 сентября россиянин встретится с американцем в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242

«7 сентября орел поохотится, и не просто орел, голодный орел! Это два разных зверя. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случае это не так. Поэтому сначала мне нужно взлететь. Ничего не изменилось. Мы сделаем все, как обычно. Вылетим на охоту и поймаем добычу», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном в официальном инстаграм-аккаунте UFC Russia.

Ранее сообщалось, что в преддверии боя с Порье UFC опубликовал в ютубе видео поединка Хабиба с Элом Яквинтом.