Хоккеист рассказал, как спас свою жизнь при помощи марихуаны

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Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Даррен Маккарти рассказал, как избавился от алкогольной зависимости.

«До недавнего времени я вообще не курил, но при этом употреблял алкоголь с 12 или 13 лет. Такие вещи были приемлемы в хоккейных кругах. Я принимал таблетки, но все это сводило с ума. У меня появилась бессонница, я не мог нормально спать, и всё это было связано с выпивкой. Мне посоветовали попробовать марихуану, и она убила тягу к алкоголю. В 47 лет чувствую себя на 35, и я не лгу. Ощущаю себя Бенджамином Баттоном. Марихауна чудесным образом спасла мне жизнь», — цитирует Маккарти Detroit Free Press.

Отметим, что Маккарти выступал в НХЛ 15 сезонов, став обладателем четырех Кубков Стэнли в составе «Детройта». За свою карьеру он провел 758 матчей в лиге.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии аналитиков телесети NHL Network.