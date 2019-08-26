Мировой рекордсмен стал участником ДТП в Кении
Кенийский бегун Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию, сообщает «Би-би-си».
Спортсмен, являющийся двукратным золотым медалистом Олимпийских игр, на своей машине столкнулся с рейсовым автобусом, когда возвращался домой в Килгорис (Кения). По предварительным данным, никто не пострадал.
Африканский легкоатлет отделался лишь испугом, серьезных травм у бегуна обнаружено не было.
Напомним, что Рудиша является рекордсменом мира на дистанции 800 метров. Достижение было установлено в финальном забеге на Олимпиаде в Лондоне.
Ранее сообщалось, что в Германии болельщик выпал на гоночную трассу и едва не попал под машину.